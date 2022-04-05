اليوم السابع
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الخارجية الإيطالية: التهديدات الروسية لن توقف عملنا من أجل السلام

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:31 م
الخارجية الإيطالية: التهديدات الروسية لن توقف عملنا من أجل السلام وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، "إن التهديدات الروسية لن توقف عملنا من أجل السلام".


وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن ذلك جاء في تصريح لوزير الخارجية الايطالي تعقيبًا على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والتي شددت فيها على أن موسكو لن تترك قرار روما بطرد 30 دبلوماسيًا روسيًا "دون رد".


وأضاف دي مايو : "عملنا من أجل السلام مستمر، وهدفنا هو تحقيق السلام في هذه الأزمة الأوكرانية، وهي أزمة أرادها وأطلقها بوتين، ويجب أن نوقفها بكل قوتنا، بدءًا من تنفيذ وقف إطلاق النار وصولا إلى اتفاق بين موسكو وكييف".


وأكدت زاخاروفا - بحسب وسائل إعلام أجنبية - أن روسيا ستقدم إجابة مناسبة، فيما وردت في وقت لاحق أنباء عن إعلان موسكو أنها ستطرد بدورها دبلوماسيين إيطاليين.


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