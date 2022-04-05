وقال برايس، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية: إن العالم مصدوم من الصور الوحشية التي خلفتها القوات الروسية وراءها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الكرملين نشر "نفيا معيبا وغير موثق".

وأضاف "بحسب تقييمنا فإن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، والمسؤولون عن هذه الجرائم يجب محاسبتهم"، مؤكدا أن واشنطن تدعم اللجنة المشكلة من عدة دول للتحقيق في هذه الجرائم.

في السياق، اتهم مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخطيط على مدى 8 سنوات لتغيير النظام في أوكرانيا والاستيلاء على كييف.

وأضاف المسؤول الأمريكي ـ الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن بوتين فشل في تحقيق أهدافه رغم استخدامه أنواعا مختلفة من الأسلحة.

ووصف المسؤول الأمريكي الغارات الروسية الأخيرة على أوديسا بأنها في إطار الاستعداد للتحرك باتجاه المدينة ومحاولة تطويق القوات الأوكرانية.