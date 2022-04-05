الحكومة تنفى تركيز الدولة فى مشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، انه قي ضوء ما تردد من أنباء بشأن تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.

تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، مُؤكدةً على حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبنى نظم حديثة في الري.

حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014، مٌشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعي بشكل رأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.