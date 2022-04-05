"الجوانب الإيمانية والأخلاقية فى الصيام" خطبة الجمعة الأولى من رمضان بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية أوقاف دمياط، بقيادة الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 7 رمضان 1443هـ الموافق 8 إبريل 2022م تحت عنوان: "الجوانب الإيمانية والأخلاقية فى الصيام".

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

كما شدد الشيخ محمد سلامة على جميع الأئمة أن نقف وقفة رجل واحد مع بلادنا وحث جميع الفلاحين على تسليم القمح للشون المعدة لذلك، وذلك أصبح واجبًا وطنيًا وقوميًا وشرعيًا حتى لا نكون آثمين محتكرين.



ونبه مدير عام أوقاف دمياط على جميع الأئمة والخطباء قراءة ما سبق فى نهاية الخطبة الثانية من كل جمعة حتى شهر يوليو .