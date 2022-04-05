اليوم السابع
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التموين تستمر فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:00 ص
التموين تستمر فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل سلع
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية ، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطى الزيت يكفى مدة 6 أشهر ، فيما يبلغ احتياطى القمح أكثر من 3.5 شهور، ويبدأ موسم توريد القمح المحلى أول أبري، ومن المستهدف توريد ما يتراوح بين 5.5 و 6 ملايين طن ليكفى احتياطى القمح حتى نهاية 2022 ، مبينا أن مصر لديها اكتفاء ذاتى منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التموينى من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة 86% ،ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن .

 

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

 


التموين

السلع المدعمة

السلع المدعمة لاصحاب البطاقات

السلع الغذائية لاصحاب البطاقات

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