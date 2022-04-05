اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:28 م
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التحريات تكشف ملابسات ضبط قائد سيارة ملاكى فى منطقة فيصل.. السيارة مسروقة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:22 م
التحريات تكشف ملابسات ضبط قائد سيارة ملاكى فى منطقة فيصل.. السيارة مسروقة جريمة سرقة السيارات- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، إلى أن قائد السيارة الذي تم ضبطه في أحد شوارع منطقة فيصل، ببولاق الدكرور، سرق السيارة من ربة منزل في القاهرة، وأثناء سيره بالشارع، تعرض لحادث اصطدام بسيارة، مما دفع عدد من المارة لمطاردته.
 
واعترف المتهم عقب ضبطه أمام رجال المباحث بسرقة السيارة، وتبين أنه سابق اتهامه في عدة قضايا، وأرشد عن مكان ارتكابه السرقة بالقاهرة، وتم التوصل لمالكة السيارة.
 
وتم ضبط المتهم بعد تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغا يفيد مطاردة عدد من المارة بأحد شوارع منطقة فيصل في بولاق الدكرور لقائد سيارة ملاكي، نتيجة اصطدامه بسيارة في الشارع، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على السيارة التي يقودها، وتبين أنها مسروقة من القاهرة، واعترف المتهم بسرقتها، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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