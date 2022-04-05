وقالت ساكى - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن المسار الدبلوماسي سيكون متروكا للأوكرانيين وقادتهم لتحديد طبيعة المفاوضات مع روسيا وذلك حتى تكون فعالة.

وأضافت : "سنواصل دعم أوكرانيا على كافة الأصعدة وذلك يشمل الدعم الاقتصادي والعسكري" ، مشيرة إلى ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية خلال اليومين الماضيين عن حزمة إضافية من المساعدات لأوكرانيا.