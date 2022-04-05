البنتاجون يرسل دفعة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا تتضمن "درونز انتحارية"

كتبت: نهال أبو السعود

سيرسل البنتاجون دفعة ثانية من الأسلحة إلى أوكرانيا مع دخول البلاد شهرها الثاني تحت القصف الروسي، وفقا لوكالة بلومبرج.

سترسل الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من المعدات للمساعدة في الدفاع الأوكراني ، بما في ذلك 10 طائرات بدون طيار من طراز Switchblade ، مسلحة برؤوس حربية لخرق الدبابات.

قال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي: "سنواصل دعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وسنفعل ذلك بقدر ما نستطيع وبأسرع ما يمكن"

وبحسب التقرير، Switchblade عبارة عن طائرة صغيرة بدون طيار تزن أقل من 5 أرطال ومثبتة برأس حربي صغير متفجر ، وهي مصممة لمهاجمة الأفراد والمركبات الخفيفة ، ويمكن أن تطير لمسافة ستة أميال وتحوم فوق الهدف لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

المعدات هي جزء من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الفتاكة التي أعلن عنها البنتاجون يوم الجمعة الماضي ، والتي تشمل أيضًا أنظمة اتصالات آمنة تكتيكية ومدافع رشاشة غير قياسية وأنظمة دفاع أخرى.

وتأتي المساعدة بعد أن أعلنت إدارة بايدن أنها ستقدم 800 مليون دولار كمساعدات جديدة لأوكرانيا الشهر الماضي. قدمت المساعدة 800 نظام مضاد للطائرات و9000 نظام مضاد للدروع، و7000 قطعة سلاح صغير، مثل الرشاشات، والبنادق، وما مجموعه 20 مليون طلقة، بما في ذلك المدفعية وقذائف الهاون.