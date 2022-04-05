اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يناقش أمور الرعاية فى الإسماعيلية مع الأنبا سارافيم

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:12 م
البابا تواضروس الثانى يناقش أمور الرعاية فى الإسماعيلية مع الأنبا سارافيم البابا تواضروس الثانى مع الأنبا سارافيم
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية.

وعرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالخدمة فى الإيبارشية.

وكان قداسة البابا ناقش صباح اليوم، فى المقر البابوى بالقاهرة، السفير ديان كتراتشيف سفير بلغاريا فى مصر، والذى حضر للتعارف مع قداسة البابا، وقدم قداسته الدعوة خلال الجلسة لبطريرك الكنيسة البلغارية لزيارة مصر والكنيسة القبطية.

واستقبل قداسته أيضا الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، حيث عرض خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالخدمة فى الأقصر.

البابا تواضروس مع الأنبا سارافيم
البابا تواضروس مع الأنبا سارافيم

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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المقر الباباوى

ايبارشيه الاسماعيليه

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