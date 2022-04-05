الاحتفال باليوبيل الفضى لرسامة كهنة كنيسة الملاك ميخائيل بالعضايمة جنوب الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أقامت إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس جنوب محافظة الأقصر، مساء الاثنين، تحت رعاية وبحضور نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام الإيبارشية، احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضى لمرور 28 عاماً على رسامة القمص تادرس رياض، ومرور 25 عاماً على رسامة القمص إيليا جاد، كهنة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية العضايمة التابعة لمركز ومدينة إسنا.

بدأ الاحتفال بكلمة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والتى عبر فيها عن سعادته فى الاشتراك مع مجمع كهنة الإيبارشية فى هذا الاحتفال، وشرح كيف أن اليوبيل هدفه تقديم الشكر لله على عمله العجيب وفيه تجديد للطاقة الروحية والتأكيد على أمانة الكاهن كوكيل لسرائر الله فى خدمة الكلمة وفى خدمة الأسرار وفى خدمة المصالحة بين الله والانسان وفى خدمة حل مشاكل وخدمة الضعفاء والمرضى والمحتاجين وذوى الاحتياجات الخاصة.

فيما شكر أباء كهنة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية العضايمة، الأنبا يواقيم على محبته الفياضة ورعايته لكل الخدمات بالايبارشية والآباء الكهنة الذين حضروا الحفل وكل الشعب القبطى بجميع فئاته، ذاكراً محبته للجميع.

وبعدها بدأ شعب الكنيسة بالاحتفال لرسامة القمص تادرس رياض والقمص إيليا جاد، وقدم كورال الكنيسة فقرات الألحان والترانيم وكلمات الآباء خلال الحفل، واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية للآباء الكهنة و الحاضرين.











































