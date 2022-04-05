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الأوقاف توزع 20 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات اليوم

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:07 ص
الأوقاف توزع 20 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات اليوم وزير الأوقاف خلال تفقد مجزر البساتين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف، من خلال مديرياتها في المحافظات، توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، حيث توزع الوزارة اليوم الثلاثاء، 20 طنا من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات :"الإسكندرية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق توزيع 100 طن من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن دورها المجتمعى، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع الـ 100 طن لحوم في محافظات :"القليوبية- المنوفية- الجيزة- الدقهلية- الغربية- القاهرة- الفيوم- البحيرة- كفر الشيخ- بنى سويف- الإسكندرية- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- شمال سيناء- الأقصر- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- السويس- مرسى مطروح- الوادى الجديد- البحر الأحمر- أسوان- الشرقية".
 
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم. 
 
 كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

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