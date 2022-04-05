الأمم المتحدة: توفير أكثر من نصف النداء الإنسانى لأوكرانيا بـ 1.1 مليار دولار

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث بإسم الأمم المتحدة أنه فيما يتعلق بالتمويل الإنساني لأوكرانيا ، تلقينا ما يقرب من 20 مليون دولار إضافي في الأيام القليلة الماضية وحتى الآن ، تم توفير ما يزيد قليلاً عن نصف مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنساني العاجل.

ومن جانبها أعربت منسقة الشؤون الإنسانية ، أوسنات لوبراني عن خوفها من صور الأشخاص الذين قُتلوا وتعرضوا لأعمال عنف مروعة في بوتشا ، وكذلك في إيربين ، وهوستوميل وأجزاء أخرى من أوكرانيا.

وقالت إن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تحاول زيارة هذه المواقع دون تأخير ، مضيفة أن الأمم المتحدة في البلاد تراقب عن كثب الهجمات على المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وأضافت " تكرر الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني دعوتنا لجميع أطراف النزاع للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سجلت أكثر من 3520 ضحية مدنية في أوكرانيا، بما في ذلك ما يقرب من 1430 شخصًا قتلوا، وأكثر من 120 منهم من الأطفال. من المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير لأن التقارير الواردة من بعض المواقع التي وقعت فيها أعمال عدائية شديدة لم يتم التحقق منها بعد.