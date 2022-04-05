الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة الكبري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسجل القاهرة 39 درجة، كما ترتفع درجة الحرارة الصغري علي كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغري علي القاهرة 22 درجة، وتبقي هذه الأجواء حتي نهاية الأسبوع، كما تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل ل 7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 12 درجة.