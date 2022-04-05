اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:11 م
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اعرف مخالفتك.. 10 حالات تغرمك 1000 جنيه بالقانون الجديد

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:00 م
اعرف مخالفتك.. 10 حالات تغرمك 1000 جنيه بالقانون الجديد حملة مرورية - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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فرض قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش داخل أروقة البرلمان، العديد من المخالفات المرورية فى الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما ومن تلك المخالفات:
 
- منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم/س.
 
- قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو معلقة، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
 
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، مما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعريض مستخدميه للخطر.
 
- عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية فى أثناء السير.
 
- الوقوف على الطريق ليلًا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المُصرح بها.
 
- استعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح.
 
- عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، والخدمات العامة، والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة.
 
- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة فى سيارات الإغاثة والطوارئ.
 
- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقررة بقانون البيئة.
 
- تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص.
 
- تحميل عدد يزيد على العدد المقرر بالنسبة لسيارات نقل الركاب، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خطر سير.
 
- نقل مواد أو سلع محظورة أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة.
 
- السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة للركاب، وفقًا للتصميم الأصلى للمركبة، أو وفقًا لما تحدده سلطة الترخيص.
 
- استخدام التليفون المحمول يدويًا فى أثناء القيادة، وتعطيل حركة المرور على الطريق أو إعاقتها.
 
- عدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته.
 
- عدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور.
 
- عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، أو قبول أكثر من طلب فى الرحلة الواحدة.
 
- تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات.
 
- إجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص.
 
- تجاوز ساعات التشغيل المقرر لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجر.

إدارة المرور

قانون المرور الجديد

اخبار الحوادث

حملات مرورية

رصد مخالفات

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