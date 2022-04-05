وكالات

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الدنماركي، اليوم الثلاثاء، عن طرد 15 دبلوماسيا روسيا من البلاد.

وقد أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف أن بلاده سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسيين روس من بعض الدول الأوروبية.

واعتبر ميدفيديف وفقا لقناة روسيا اليوم طرد الدبلوماسيين "حملة لمواصلة الضغط على روسيا"، مشيرًا إلى أن الرد الروسي سيكون مدمرا للعلاقات الثنائية مع تلك البلدان.