إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلي الطريق الدائرى الأوسطى بمنطقة حلوان، بسبب اختلال عجلة القيادة من السابق، مما أدى إلي ظهور كثافات مرورية للقادم من حلوان اتجاه 15 مايو، وانتقل رجال المرور الي المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالي بوقوع حادث مروري بالطريق الدائرى الأوسطى وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الي المكان وتبين إصابة 8 اشخاص ونقلوا جميعهم الي المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.