اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:40 م
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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى فى قها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:46 م
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى فى قها إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة فان، اتجاه مدينة بنها، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة فان بعد كوبرى قها اتجاه بنها، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب العام.
 
على الفور انتقلت قوات الأمن والمرور لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة فان بعد كوبرى قها اتجاه بنها، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وقام رجال المرور بتجنيب السيارة، وإعادة الحركة المرورية للطريق أمام المواطنين والسيارات.

اخبار القليوبية

مرور القليوبية

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