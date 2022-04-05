إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيبت فتاة بقرية بالشرقية، بحالة تسمم واضطراب فى درجة الوعى إثر تناولها مادة سامة، وتم نقلها إلى مستشفى السعديين، لتلقى الاسعافات الاولية، وتحويلها إلى الزقازيق الجامعى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى السعديين، بوصول "و م ف" 18 عاما مقيمة قرية ميت سهيل دائرة مركز شرطة منيا القمح، مصابة بحالة تسمم وإضطراب فى درجة الوعى، وتبين حدوث إصابتها إثر تناولها مادة سامة داخل المنزل.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.