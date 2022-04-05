إصابة شخص فى مشاجرة بشارع السلام بالغردقة بسبب خلافات على "البلاى ستيشن"

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، بسبب خلافات على لعب البلاى ستيشن مع أصدقاءه بمنطقة زرزارة بالغردقة، تم نقل المصاب لمستشفي الغردقة العام وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان ورد بلاغ للواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر يفيد نشوب مشاجرة بين مجموعة شباب بمنطقة شارع السلام بسبب الخلاف علي لعب البلاي ستيشن مما أدى إلى إصابة شخص، وتم نقله لمستشفي الغردقة العام .

وتبين عقب نقله للمستشفي أن المصاب يدعي أحمد عنتر عريان، يبلغ من العمر 27 عام، مقيم الغردقة، وتشخيص اصابته جرح نافذ باعلي الفخذ و تم عمل الإسعافات الأولية و الأشعات و الفحوصات الطبية و الحالة العامة متوسطة و دخول عمليات.