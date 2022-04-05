وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها سوف تقوم بطرد موظفى السفارة الروسية لديها، ردا على الأحداث التي تشهدها أوكرانيا فى المرحلة الراهنة.

وتأتي الخطوة فى إطار سلسلة من الخطوات المتزامنة، قامت خلالها دول أوروبية بطرد دبلوماسيين روس من أراضيهم.

ومن جانبه، اعتبر الكرملين أن الخطوات الأوروبيين بطرد الدبلوماسيين الروس تعد قصيرة النظر.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، من تداعيات طويلة الأمد جراء طرد دبلوماسيين روس من بعض الدول الأوروبية.