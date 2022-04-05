وقال جروشكو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "هذا القرار يضرب العلاقات الثنائية مع هذه البلدان"، مضيفا أن "قرار طرد دبلوماسيين يأتى فى إطار حملة مخطط لها مسبقا".

 