إدارة المرج التعليمية تحتفل بيوم اليتيم.. صور

كتب محمود طه حسين

احتفلت إدارة المرج التعليمية بيوم اليتيم، حيث شهد الحفل توزيع هدايا ووجبات خفيفة وفقرات غنائية وسينما ومسرح وملاهى، حيث أوضحت الإدارة أن الاحتفال برعاية محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وبحضور الدكتور محمد إبراهيم مدير عام الإدارة وإبراهيم خليل نقيب المعلمين بإدارة المرج وهند حامد مدير التعليم الخاص.

وأكدت الإدارة: شملت فعاليات الاحتفالية توزيع الهدايا والجوائز والوجبات الخفيفة على الطلاب الأيتام المشاركين من مختلف المدارس إلى جانب الاستمتاع بعروض الفرق الموسيقية والاستماع لفقرات غنائية متنوعة ومشاهدتهم لبعض العروض الترفيهية والألعاب، وقضاء يوم ترفيهى كامل لإدخال البهجة والسرور على قلوب الطلاب الأيتام.

وقال مدير عام الإدارة إن «لإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى ضرورة إكرام اليتيم ومن هنا جاءت أهمية تسابق الجميع لدعم اليتامى نفسيا وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم وأنهم يلقون الرعاية والاهتمام من الجميع كواجب مجتمعي، مشيرا إلى أن الإدارة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل لكافة أبنائها الأيتام، كما طالب بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتقديم العدالة الاجتماعية والمساهمة في توفير فرص الحياة الأفضل للأيتام وإدماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين نافعين لبلادهم، موجها الشكر للقائمين على الاحتفالية والمساهمين فيه تحت إشراف هانم عبد السلام مدير العلاقات العامة وبالتعاون مع التعليم الخاص هند حامد.



























