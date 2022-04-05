اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم فى حادث دهس "أتوبيس أكتوبر" اليوم

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:00 ص
أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم فى حادث دهس "أتوبيس أكتوبر" اليوم الحادث
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح الأحداث أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم بقتل طفلين عن طريق الخطأ وإصابة طفلة أخرى، بعد دهسهم عن طريق "أتوبيس" كان يقوده بمدينة 6 أكتوبر.
 
وكانت جهات التحقيق في الجيزة، أمرت بإيداع الطفل المتسبب فى دهس 3 أطفال بمدينة 6 أكتوبر بأتوبيس في دار رعاية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
 تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، كشفت المعاينة والتحريات، أن أتوبيسا يقوده طفل يبلغ من العمر 14 سنة، اصطدم بدراجة بخارية يستقلها طفلان وفتاة شقيقة أحدهما، ما أسفر عن مصرع الطفلين، وإصابة الفتاة.
 
تم ضبط قائد الأتوبيس، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
 

حادث تصادم

اتوبيس

جريمة قتل

حادث أتوبيس أكتوبر

قتل خطا محكمة الأحداث

محكمة الطفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة