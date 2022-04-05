"أوقاف الإسكندرية" توزع 5144 شنطة منتجات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

الإسكندرية أسماء على بدر

قدمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية منتجات غذائية وهدايا إطعام في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حيث تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية الدفعة الثانية من شنط المواد الغذائية بواقع 5144 شنطة، والدفعة الثامنة من لحوم صكوك الاطعام بواقع 4 أطنان ليكون إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية 24 طن لحوم من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وبحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة و مسئولي التضامن الاجتماع.

وقال بيان الأوقاف اليوم أنه سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة لإدخل السرور عليهم في هذا الشهر الفضيل وإغنائهم عن السؤال، وتأتي هذه المساعدات في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي والخدمي.

الجدير بالذكر أن المديرية كانت قد تسلمت الدفعة الأولى من شنط رمضان بواقع 5500 شنطة تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بأنحاء المحافظة.

وفي إطار خطة المديرية، قام الشيخ سلامة أمس بجولة مرورية من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من أداء صلاة التراويح، شملت عددا من مساجد الإدارات الفرعية للاطمئنان على إقامة الشعائر وإعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الدعم اللازم للعاملين بها، والشد من أزرهم وللتأكيد على مكافأة الملتزمين والمجتهدين والأخذ على إيدى المقصرين، مؤكدا أن هذه الجولات مستمرة ولن تتوقف وأن الغاية منها هي المحافظة على بيوت الله عزوجل وتقديم التوجيه والنصح لابناءه من العاملين بها.