أهالى الأشاعر بالشرقية يستغيثون لتشغيل ساقية مياه لرى 120 فدانا.. والرى يرد

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أهالى عزبة الأشاعر التابعة لقرية بردين بمحافظة الشرقية، عن تضررهم من توقف ساقية المياه بالعزبة منذ 3 سنوات، وخاصة بعد تدبيش الترعة التى تبعد عن الساقية بضعة أمتار.

وقال عدد من المزارعين بالعزبة، إن مساحة الأرض المنزرعة بالناحية تتخطى 120 أفدنة، وكانت توجد ساقية تروى الحقول منذ عشرات السنين، وتوقفت منذ 3 سنوات، وبعد مشروع تدبيش الترع ، أصبحت المياه متواجدة، وتبعد أمتار عن توصيلها بالساقية لكن توجد عقبات، وحال تشغيلها سوف توفر شراء الجاز على الفلاح والمشقة فى تشغيل ماكينة الرى.

وأضاف المزارعين، إن قطعة الأرض الكائنة عليها الساقية تابعة للدولة، وفى حال تشغيل الساقية من جديد سوف ترفع العبء عن الفلاح وخاصة بعد جهد رئيس الجمهورية فى مشروع تبطين وتدبيش الترع أصبحت المياه بالترعة على بعد أمتار قليلة.

ومن جانبه أفاد مسئول بمديرية رى الشرقية، إنه سوف يتم فحص شكوى الأهالى لاتخاذ اللازم.



استغاثة الفلاحين



الساقية بقرية الاشاعر



الساقية

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