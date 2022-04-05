أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 12 جنيها للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7 جنيهات.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 30 جنيها

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 17 جنيها.

فاصوليا الخضراء 34‎ جنيهاً

‏- بلح بارحى 34 جنيها

‏‎- البسلة 12.5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎يوسفي سكرى 7 جنيهات

برتقال بصرة 7 جنيهات

برتقال بلدى 5 جنيهات

الفراولة 13 جنيها.