أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-4-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تعاملات بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.951 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، النعيم القابضة للاستثمارات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، النعيم القابضة للاستثمارات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 6.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.951 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.951 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 220.1 مليون ورقة مالية بقيمة 781.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.33%، والعرب على 13.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 50.1 مليون جنيه، 563.2 ألف جنيه، 89.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 32.4 مليون جنيه، 91.5 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1961 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13907 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4536 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2934 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 4338 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1171 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 83 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.923 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.43%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.595 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.57%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 5.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.41%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 19.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.26%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.83%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.158 دولار بنسبة تراجع بلغت 12.71%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 6.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.14%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.32%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 21.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.