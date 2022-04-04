47.7 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية خلال شهر مارس

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه خلال شهر مارس الماضي، بلغ حجم صادرات محافظة الإسماعيلية من المحاصيل الزراعية ما يقرب من 1:10 مليون طن من الخضر والفواكه والمحاصيل الحقلية والنباتات العطرية والطبية بقيمة حوالي 47.7 مليون دولار.

وقال المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إن خلال شهر مارس الماضي بلغت نسبة ما تم تصديره من الخضر نحو 115 طن بقيمة مالية تصل إلي 104 ألف دولار، كما بلغت نسبة ما تم تصديره من الفاكهة حوالي 183.5 ألف طن بقيمة مالية 22.8 مليون دولار ، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلي 9.9 مليون طن بقيمة تجاوزت 24.8 مليون دولار و ذلك خلال شهر مارس الماضي.

وقال الدكتور فتحي محروس، مدير عام التسويق بمديرية الزراعة،إنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلي عددًا من الدول العربية والأجنبية و دول الإتحاد الأوروبي، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال مارس 2022 نحو 610 شهادة.