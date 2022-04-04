اليوم السابع
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وهو صائم.. وفاة معلم داخل مصلى مدرسة ابتدائي بقنا

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:01 م
وهو صائم.. وفاة معلم داخل مصلى مدرسة ابتدائي بقنا عبد الرحيم نور الدين
صابر سعيد

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لفظ وكيل مدرسة ابتدائية بقنا أنفاسه الأخيرة، اليوم الإثنين، داخل مصلى المدرسة أثناء قراءته القرآن الكريم بمركز نجع حمادي شمال قنا.

ونعى توجيه المكتبات في بيان له، وفاة عبد الرحيم نور الدين، وكيل مدرسة النهضة الابتدائية الجديدة بقرية الرئيسية في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا والذي توفي أثناء قراءته القرآن داخل مصلى مدرسته وهو صائم في نهار رمضان.

 

وسادت حالة من الحزن علي أبناء قريته الذين نعوه علي صفحات التواصل الاجتماعي بعد وفاته في شهر رمضان وأثناء الصيام، واصفينه بطيب القلب واللسان الصادق ومن الأشخاص الخيرة.
 

 


وفاة معلم

وفاة معلم بنجع حمادي

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