وزير خارجية الصين: لدى أوكرانيا ما يكفى من الحكمة لتسوية الأزمة

وكالات

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين واثقة بأن لدى كييف ما يكفي من الحكمة لاتخاذ قرار يقود إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا وضمان الأمن في أوروبا.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا، خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم الاثنين: "الحرب سوف تنتهي لا محالة، والأهم الآن هو كيفية استيعاب التجربة الأليمة وضمان الأمن المستدام في أوروبا".

وتابع الوزير الصيني: "نحن واثقون بأن لدى أوكرانيا ما يكفي من الحكمة كي تتخذ قرارا يراعي المصالح الأساسية لشعبها".