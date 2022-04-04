واشنطن بوست: إدارة بايدن تدرس تشديد العقوبات على روسيا بسبب "بوكا"

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مسئولى إدارة بايدن قد ناقشوا تشديد حملة العقوبات ضد روسيا مع ظهور أدلة على ما قالت إنه ارتكاب عمليات إعدام للمدنيين فى أحد الضواحى بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما قال شخصان مطلعان على الأمر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التقارير عن حدوث مذابح بحق المدنيين فى بوكا أدت إلى إدانة سريعة ومزاعم بارتكاب جرائم حرب من قادة العالم وأيضا تعهدات بتصعيد الإجراءات الاقتصادية من قبل الغرب ضد روسيا.

وطلب المسئولون الأوكرانيون إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى المقابر الجماعية فى بوكا التى وصفها الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبيرج بأنها وحشية ضد المدنيين لم نشهدها فى أوروبا منذ عقود.

وذكرت واشنطن بوست، أن حجم الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل الولايات المتحدة ليس واضحا، إلا أن كبار مسئولى إدارة بايدن سبق أن ناقشوا فرض عقوبات ثانوية مدمرة والتى ستستهدف الدول التى تواصل التجارة مع روسيا.

ويمكن أن تفرض إدارة بايدن عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسى لم تتضرر حتى الآن مثل التعدين والمواصلات ومجالات أخرى من القطاع المالى الروسى. ولا يزال العالم يشترى مليارات من الغاز والنفط الروسى، مما يمنح الكرملين شريان حياة مالى مباشر. وشدد المسئولون على أن التخطيط أولى ولم يتم اتخاذ قرارات بعد بشأن الاستجابة المحتملة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى تصريحات لسى إن إن أمس، الأحد، أن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين يناقشون فرض عقوبات جديدة على روسيا كل يوم. وشدد بلينكن على أن الإجراءات قد سببت حتى الآن انكماش الاقتصاد الروسى بنسبة 10% هذا العام، وأدان بلينكن وحشية روسيا، وقال إنه سيكون هناك حاجة محتملة لمزيد من الإجراءات.