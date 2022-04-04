محمود الكومي يحصد جائزة جنيف للاختراعات للمرة الثانية

كتب: إيهاب محمد

كشف محمود الكومي، مهندس الذكاء الاصطناعي، الحاصل على فضية جنيف للاختراعات، عن حصوله للمرة الثانية على التوالي على جائزة معرض جنييف الدولي للاختراعات 2022 في دورته الاستثنائية.

ونشر محمود الكومى بوست عبر حسابه على فيس بوك، قال فيه:" الحمد لله، حصلت على جائزة معرض جينيف للاختراعات للمرة الثانية على التولي، والميدالية البرونزية عن زجاجة ذاتية الملئ من الهواء الجوى ELU Bottle ( مستقبل مياه الشرف فالعالم) بهديها لكل حد دعمنى والأب الروحى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى".



حساب الكومى على فيس بوك

وأكد الكومى في تصريحات سابقة إن الشباب المصرى لديه طاقات تمكننا من مواكبة دول كثيرة ونستطيع أن نسبقها أيضاً.. أحنا نقدر نعمل أي حاجة"، مشدداً على أن الشباب المصرى يستطيع تحقيق نجاح عالمى على أرض مصر وبأقل الإمكانيات، وتابع:"وده اللى بحاول أثبته من خلال اختراعاتى".

وأضاف "الكومى"، خلال لقاء له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامى محمد مصطفى شردى،عبر قناة "الحياة"، أن اختراعه ريبوت طبيا "كيرا"، يمثل أهمية كبرى للقطاع الطبي، موضحا أن سبب اختراعه لريبوت طبى هو عمل شيء يفيد البشرية ويخدمها في نقطة معينة، لافتاً إلى أن "كيرا" يقوم بعمل أشعة وأيكو ومقياس للوظائف الحيوية.