اليوم السابع
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ضبط أشخاص استولوا على اسطوانات بوتاجاز مدعمة بقيمة 1.5 مليون جنيه

الإثنين، 04 أبريل 2022 12:00 ص
ضبط أشخاص استولوا على اسطوانات بوتاجاز مدعمة بقيمة 1.5 مليون جنيه اسطوانات غاز ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق، لمراقبتها وملاحقة محتكري السلع، والأشخاص الذين يستولون على أموال الدعم، حيث نجحت الجهود في ضبط 40626 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط 635 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 10338 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم قرابة 1٫5مليون جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط 73 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (1045349 لتر)، وضبط 210 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (قرابة 85 طن – 85885 عبوة – 36 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 52 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت (قرابة 104 طن– 568عبوة – 6251 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

 

 


أسطوانات بوتاجاز

التموين

حملات امنيه

سلع غذائيه

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