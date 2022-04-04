صادرات الغزل والمفروشات ترتفع 25% لتسجل 287 مليون دولار أول شهرين بـ2022

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، أن صادرات القطاع قد شهدت إرتفاعاً مطلع العام الجاري 25% خلال يناير وفبراير 2022 وصولاً الى 287 مليون دولار مقابل 229 مليون دولار خلال نفس الفترة 2021.

وأضاف في بيان له اليوم، أن صادرات يناير وفبراير من حيث القطاعات الرئيسية بالمجلس; فقد حقق قطاع الغزل و المنسوجات زيادة قدرها 26.5% بواقع 176 مليون دولار مقابل 132 عام 2021. كما حقق قطاع المفروشات المنزلية زيادة قدرها 23% بواقع 120 مليون دولار مقابل 97 مليون خلال نفس الفترة من عام 2021.

وقام المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية يوم الأربعاء 30 مارس 2022 بتوقيع بروتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين التابعة لمصلحة الجمارك المصرية مستهدفاً تيسير إجراءات الصادرات المصرية بما يُمكن شركاء التنمية من المصدرين من نفاذ منتجاتهم الى الأسواق الخارجية.

شهد مراسم التوقيع كل من وكيل أول وزارة المالية الشحات غتورى – رئيس مصلحة الجمارك المصرية و المهندس هاني سلام – أمين صندوق المجلس التصديري - وقد وجه المجلس الشكر والتقدير لرئيس المصلحة على تلك المبادرة الهامة، مضيفاً أن إنشاء وحدة دعم المنتجين والمصدرين يعد من أهم الخطوات الداعمة لمُصدري القطاع ومن شأنه توفير الدعم اللازم بشكل أكثر سرعة وفاعلية خاصةً فى ظل ميكنة الإجراءات الجمركية والضريبية ومايترتب عليه من تطوير آليات العمل على المستوى الحكومي وبالمصانع أيضاً.

وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية أن هذا البروتوكول يأتي تعزيزاً لقيم التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية من أجل توفير بيئة عمل داعمة للمصدرين وتيسير تدفق الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية سواء الأسواق الجديدة أو التوسع فى الأسواق التصديرية الحالية.

هذا وقد إتفق الطرفان على تعزيز جهودهما المستقبلية فى دعم ومساعدة قطاع التصدير فى مصر وكذا التواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة فى تيسير الإجراءات الجمركية والتغلب على العقبات التى قد تواجه أحد الطرفين فضلاً عن تكثيف التعاون والتواصل بينهما وبين مجتمع الأعمال لتحقيق الغايات المستهدفة.