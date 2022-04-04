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زيلينسكى يتفقد المناطق المنكوبة بأوكرانيا: سنبذل جهدنا لإعادتهم للحياة.. صور

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:17 م
زيلينسكى يتفقد المناطق المنكوبة بأوكرانيا: سنبذل جهدنا لإعادتهم للحياة.. صور فولوديمير زيلينسكى فى جولة ميدانية
ريهام عبد الله

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حرص فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني، على تفقد عدد من المناطق المنكوبة، وعلى رأسها مدينة بوتشا المنكوبة، وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام، "رأيت بأم عيني بوتشا وإيربين وستويانكا بعد الاحتلال، سنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى الحياة في أقرب وقت ممكن".

الأنقاض
الأنقاض

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

زيلينسكى فى بوتشا
زيلينسكى فى بوتشا

زيلينسكى
زيلينسكى

فولوديمير زيلينسكى
فولوديمير زيلينسكى

وفى وقت سابق، قررت استونيا زيادة إنفاقها العسكرى بقيمة 476 مليون يورو (بما يعادل نحو 523 مليون دولار أمريكى)، يذهب معظمها لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى، ويأتى القرار الاستونى بينما يتصاعد بجوارها غبار الأزمة الروسية الأوكرانية، الذى شكل دافعًا للبلدان الأوروبية الأخرى للمسارعة فى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وقال مراسل مجلة "ديفينس نيوز" فى بولندا، أن إستونيا تستهدف شراء الأسلحة والمنظومات المطلوبة فى وقت لا يتجاوز عام 2025، وقالت وزارة الدفاع الإستونية فى تغريدة بثتها على موقعها الرسمى على "تويتر" أن التمويلات الإضافية سترفع الإنفاق الدفاعى إلى أكثر من 5ر2 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى، والمعروف أن المستوى المستهدف من جانب حلف "الناتو" الذى يطلب من أعضائه تخصيص 2 فى المئة من نواتجها المحلية الإجمالية على الأقل للإنفاق على الدفاع.

وكان وزير الدفاع الإستونى، كالى لانيت، أفاد فى تصريحات خاصة لـ"ديفينس نيوز" فى أكتوبر الماضى، بأن بلاده تخطط لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى مماثلة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوى النرويجية المتطورة التى طلبتها جارتها ليتوانيا من شركة "كونجسبيرج" للدفاع والطيران.


زيلينسكى

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