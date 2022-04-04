انتشال جثة شاب غرق في ترعة الفؤادية بمركز أبو تشت في قنا

صابر سعيد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شاب بعد غرقه في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت شمالي قنا، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، من انتشال جثة شاب غرق في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت، وتبين أن الجثة لشاب يدعي ضياء رأفت عبد الرشيد، 18 عاما.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.