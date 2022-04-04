إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك على طريق الحامول بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بطريق الحامول بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة، إشارة بانقلاب توك توك على طريق الحامول بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من ريهام عبدالله ابو القمصان، 42 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصالح ابراهيم طلعت، 17 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسميه احمد عبد الرحمن، 45 سنة، باشتباه كسر بالساق الايسر، وجميعهم من قرية الحضر بالحامول، والحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى الحامول المركزي.