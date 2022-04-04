أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يصعد إلى 975 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاع بحوالي 5 جنيهات وقت صياغة هذا التقرير، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر من 970 جنيها للجرام إلى 975 جنيها للجرام، وذلك مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية من 1924 إلى 1930 دولار وهو سعر قابل للتغير على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 835 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 975 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1114 جنيها.

الجنيه الذهب 7800 جنيها.

أسعار الذهب في أسبوع

شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي؛ على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية والسياسية الأخيرة، هذا التراجع نتيجة للأخبار الاقتصادية يوم الجمعة الماضي (البطالة والوظائف في الولايات المتحدة) والتي جائت إيجابية إلى حد ما لصالح الدولار الأمريكي، كان من الممكن أن نشهد تراجع حاد للذهب لولا تماسك المعدن مستفيدًا من التوترات الجيوسياسية والسياسيه الحالية.

وعلي الجانب الأخر شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك المحلية بما يقارب 2 قرش فقط منذ ختام الشهر الماضي، وحتى يومنا هذا، ولم يكن لهذا التراجع تأثيرًا كبيرًا على أسعار الذهب!، بناءًا على المعطيات الحالية توقعت جولد بيليون أن تعاود أسعار الذهب الصعود من وحول الأسعار الحالية 975 لنستهدف بذلك مستويات (990...1000) للجرام .

الأحداث الحالية تؤثر على أسعار الذهب بشكل مباشر يصعب توقع الاتجاه لمؤشر الذهب في البورصات العالمية أو السوق المصري، لذلك يجب الحذر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع ممن يتداول أو يستثمر في الذهب.