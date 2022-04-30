اليوم السابع
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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء باكستان

السبت، 30 أبريل 2022 03:07 ص
ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء باكستان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
وكالات

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في قصر السلام بجدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أجريت لرئيس الوزراء الباكستاني مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقد ولي العهد السعودي معه اجتماعاً "جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة و باكستان، وبحث آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات".

وأضافت الوكالة أنه جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 


محمد بن سلمان

شهباز شريف

باكستان

السعودية

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