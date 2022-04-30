"هنا هيبا".. حكاية وادى العزلة والنقاء فى الصحراء الشرقية (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

طبيعة خلابة تتميز بها أودية الصحراء الشرقية خاصة في مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، وهناك أودية شهيرة يعرفها ويدرى بها أبناء القبائل قاطنة الصحراء الشرقية وهم الأعلم بدروبها، من بين تلك الأودية وادي يسمي وادى هيبا يتميز بالهدوء والنقاء أطلق عليه وادى النزله والنقاء ..تعرف عليه في المعلومات الآتية.



- يتميز وادى هيبا بطبيعته خلابة، وتنبت فيه كميات كبيرة من الأشجار التي تتميز بظلالها الكبيرة



- يطلق عليه الكثير من أهالي القبائل المختلفة بحلايب وشلاتين بوادي العزلة والنقاء لما يشهده من هدوء وأشجار ضخمة يستظل بها الكثير من ابناء القبائل والرعاة وعابري السبيل بالوادي .



- يقع وادى هيبا جنوب غرب مدينة الشلاتين، ويزوره كثيرا شباب القبائل للتنزه فيه لما يشهده من طبيعة خلابة



- يبعد قرابة ساعتين من مدينة الشلاتين، ويعد ضمن مناطق محمية جبل علبة الشهيرة



وبه أعداد كبيرة من الأشجار الضخمة التي يستخدم ظلها اهل البادية والرعاة وعابري السبيل، وكذلك يستخدم أخشابها مع مرور الزمن في استخداماتهم الشخصية .



- أعداد كبيرة من ابناء قبائل البشارية والعبابدة يقومون بزيارة وادي هيبا للاستجمام خاصة في شهر رمضان وتوقيت العصاري وزيارة قاطني تلك الوادي من قبائل البجا.



- وادي هيبا من الأودية التي لها تاريخ ولم يعرف سبب تسميته حتي الان لهذا الاسم الا ان الأسم أسم من الاسماء المنتشرة في قبائل البجا .



- به مسجد شهير بوادي هيبا مشيد من الأخشاب يعد من العلامات المميزة هناك، حيث ان رؤيته تعد علامة وصول للوادي لانه يظهر من مسافات بعيدة.



- يعى ضمن اودية الرصد البيئي حيث ان ترصد فيها الحيوانات البرية قديماً والطيور المختلفة، وتعد من أفضل المناطق الطبيعة علي الإطلاق في مصر .



- الأشجار التي تشتهر بها تلك الوادى أشجار الاكاسيا الشهيرة أو السنط كما يطلق عليها هى من الأشجار المعمرة، والتى تنمو فى مخرات السيول بالصحراء الشرقية، حيث أنها تشكل بيئة ذات طبيعة خاصة.





أطلق عليه وادى العزلة والنقاء



تنتشر به أشجار الاكاسيا



مسجد خشبي علامة الوادى المميزة



من ضمن اودية الرصد البيئي



منازل القبائل في الوادى



وادى هيبة بالشلاتين



ينظم شباب الشلاتين رحلات اليه











