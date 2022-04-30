اليوم السابع
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ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارا من يوم 1 مايو بالمنافذ الجمركية

السبت، 30 أبريل 2022 10:26 م
ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارا من يوم 1 مايو بالمنافذ الجمركية وزارة المالية
كتب أحمد يعقوب

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أصدرت وزارة المالية قرارا جديدا للتعامل بالعملات الأجنبية بالمنافذ الجمركية بالمنشور رقم  57 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك .

والخاص بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقا لموافقة الدكتور وزير المالية المؤرخة ۲2022/4/28 للعمل بها اعتبارا من يوم 1 مايو 2022 حتى 31 مايو 2022  وفقا لأحكام المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري ٤٣٠  لسنة ٢٠٢١ .

وقد قامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وبلغ سعر صرف الدولار الجمركي 17 جنيها .

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الدولار الجمركي

أسعار صرف العملات

وزارة المالية

المنافذ الجمركية

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