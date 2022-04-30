ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارا من يوم 1 مايو بالمنافذ الجمركية

كتب أحمد يعقوب

أصدرت وزارة المالية قرارا جديدا للتعامل بالعملات الأجنبية بالمنافذ الجمركية بالمنشور رقم 57 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك .

والخاص بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقا لموافقة الدكتور وزير المالية المؤرخة ۲2022/4/28 للعمل بها اعتبارا من يوم 1 مايو 2022 حتى 31 مايو 2022 وفقا لأحكام المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ .

وقد قامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وبلغ سعر صرف الدولار الجمركي 17 جنيها .