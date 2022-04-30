مواطن يتهم شقيقه بالتعدى عليه بسبب خلافات الميراث

تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بمقطعى فيديو تضمن الادعاء بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بالإسماعيلية) بمعاونة بعض الخارجين عن القانون "منتحلين صفة رجال شرطة" باقتحام منزل شقيقه وسرقة محتوياته، ملتمساً اتخاذ اللازم.

بالفحص تبين أن الشاكى (موظف – مقيم بالشرقية) والمشكو فى حقه (شقيقه – مقيم بالإسماعيلية) وأنه بتاريخ 1/2/2022 تبلغ لمركز شرطة بلبيس من نجل الشاكى (طالب) بتضرره من قيام عمه المشكو فى حقه وآخرين يحملون أسلحة نارية بالحضور لمنزله والتعدى عليه بالسب والقذف وإتلاف أبواب المنزل وبعض محتوياته وذلك لوجود خلافات سابقة بين والده وشقيقه "المشكو فى حقه" حول الميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. كما تبين عدم صحة حيازة المشكو فى حقه لثمة أسلحة نارية أو انتحال صفة رجال شرطة أثناء الواقعة أو قيامه بسرقة محتويات المنزل فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.