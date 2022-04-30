ممشى طريق المطار.. فسحة أهالى الغردقة بليالى رمضان فى جو أسرى.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد اليوم السابع، إقبال عدد من الأسر وخاصة المقيمين في مناطق السقالة بالخروج ليلا لقضاء أوقات ليالى رمضان والصيف بشكل عام لممشى طريق المطار أو خلف فرق الأمن الذي يعد ضمن مناطق النزهة والترفيه للأسر في مدينة الغردقة.



ممشى خلف فرق الأمن أو ممشي المطار تم تطويره ضمن مجموعة من المتنزهات المختلفة في الغردقة، ومنها ممشي النصر وممشي شيري وكذلك ممشي طريق المطار وكورنيش الغردقة.



يضم ممشي طريق المطار مقاعد خشبية ومساحات خضراء وكذلك أشجار كبيرة ويعتبر من أكثر المناطق لإقبالا بالنسبة للسكان المناطق القريبة المحيطة بميدان السقالة وأكا.



ويضم الممشي مساحات واسعة للعب الأطفال الذين يتجمعون يوميا في ساعات المساء ويمارسون رياضة كرة القدم وكذلك عدد منهم بالدرجات الهوائية وسط تواجد أسري من المناطق القريبة من المنطقة.



إقبال المواطنين علي الممشي



ضمن مناطق التنزه بالغردقة



ممشي طريق المطار بالغردقة