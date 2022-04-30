مصر ضمن قائمة "ناشونال جيوجرافيك" لأكثر 5 رحلات سياحية مميزة فى 2022

كتبت رباب فتحى

اختارت مجلة ناشونال جيوجرافيك مصر ضمن قائمة أبرز 5 وجهات سياحية مميزة حول العالم لعام 2022، حيث نصحت بزيارة الأقصر وأسوان للاستمتاع بالتاريخ والمعالم الأثرية القديمة وفى الوقت نفسه لخوض تجربة رائعة بين ضفاف النيل على متن رحلة نيلية.

وقالت إن مصر دولة مشهورة بمعالمها القديمة، ولطالما كانت مزارا لعشاق التاريخ من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لزيارة المعالم مثل أهرامات الجيزة والتى تجعلهم يقفون أمامها فى رهبة وإعجاب، وأكدت أن عظمة مجمع معبد الكرنك تجعل من يقف أمامه يشعر بالانبهار.

وأضافت : "إذا اختار الزائرون المتابعة ، فإن النيل نفسه سيرشدهم طوال الطريق من الأقصر ووادي الملوك - حيث يوجد حوالي 63 مقبرة ملكية رائعة للفراعنة والنبلاء ، بما في ذلك توت عنخ آمون - إلى مدينة أسوان السحرية ، مركز التجارة النوبية.

وأضافت أن الرحلات النيلية تمنح محبى التاريخ فرصة للانغماس في عجائب مصر القديمة.

وأوضحت المجلة أن القائمة تضم مزارات كل منها يقدم شيئا مختلفا للمسافرين، حيث ضمت القائمة كذلك مدينة كابادوكيا ، تركيا وقالت إنها مناسبة للمسافرين الذين يبحثون عن الأنشطة فى رحلاتهم.

كما اشتملت القائمة على الأردن وقالت المجلة إنها مناسبة للباحثين عن الثقافة، حيث تمتلك الأردن قوة ثقافية مميزة وتعد مملكة حديثة ونابضة بالحياة.

أما لعشاق الطبيعة، فنصحت المجلة بزيارة جزر جالاباجوس ، الإكوادور، وقالت إن أرخبيل جزر جالاباجوس ينتشر حول خط الاستواء على بعد حوالي 600 ميل غرب الإكوادور ، وقد أثار إعجاب محبي الطبيعة منذ أيام داروين ، التي أثبتت ملاحظاته لعام 1835 للأنواع المتوطنة الرائعة في الجزر أهمية حاسمة في تطوير نظريته التطورية.

وأخيرا نصحت المجلة الذين يبحثون عن ملاذ هادئ لصحتهم النفسية بزيارة بورا فيدا ، كوستاريكا، وقالت إن سر السعادة في كوستاريكا ، ينحصر في كلمتين: بورا فيدا أو "الحياة النقية". إنه تذكير بالإبطاء فى وتيرة الحياة والاستمتاع بالطبيعة المحيطة.