مصرع طفلة فى حريق بمنزلها بقرية بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة مصرعها فى حريق نشب بمنزل بناحية نجع ناصر التابع لقرية نجوع مازن شرق دائرة مركز دار السلام شرقى محافظة سوهاج تم نقل الجثة للمستشفى المركزى تحت تصرف التيابة العامة وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة ووجود حالة وفاة وإصابة لطفلتين وتم الدفع بعدد 2 سيارة لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتقاله للمنازل المجاورة.

وعلى الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة إلى مكان الحادث و تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية نجوع مازن دائرة المركز ونتج عن الحريق إصابة الطفلة هناء فهد جلال عبد الرحيم 6 سنوات والتى لقيت مصرعها متأثره بإصابتها التى أودت بحياتها لمشرحة مستشفى دار السلام تخت تصرف النيابة العامة.

تم الدفع بعدد 2 سيارة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده يبمعرفة قوات الحماية المدنية ونتج عن الحريق أيضا نفوق بعض الحيوانات والطيور وإحتراق كميات من الأغلال وأفلاق النخيل والبوص ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية الموجودة داخل المنزل وتم الانتهاء من أعمال التبريد الخاصة بأثار الحريق وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام وإخطار الطب البيطرى للتعامل مع الحيوانات النافقة والطيور لدفنها بالطريقة الصحية السليمة.