اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثين بكفر الشيخ

السبت، 30 أبريل 2022 01:09 م
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثين بكفر الشيخ أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين بالبرلس ودسوق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات، لتلقي العلاج الازم، والمتوفين لمشرحة المستشفى.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة، و مرفق اسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادثين على عدد من طرق المحافظة، أدت لمصرع شخص وإصابة 5 أشخاص أخرين.

فلقى مدحت احمد شحاته " من المنوفية"مصرعه وأصيب محمد عزت حامد،  من ميت غمر ، 32سنه، باشتباه نزيف داخلي وكسر بالكتف الأيمن، ومحمد مروان عبدالجواد، من  مطوبس ،34 سنة، باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالكتف الأيسر وسحجات.

كما لقى محمد أحمد علي، 49 سنة، مصرعه، وأصيب سعد محمد عادل،24سنة، بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري الحماد اتجاه بلطيم بعد قرية الشهابية.

 


كفر الشيخ

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الشهابية

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