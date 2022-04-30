اليوم السابع
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مدير الرعاية الصحية بالأقصر يكشف دعم مستشفى إيزيس للكشف المبكر لأورام الثدى

السبت، 30 أبريل 2022 09:00 ص
مدير الرعاية الصحية بالأقصر يكشف دعم مستشفى إيزيس للكشف المبكر لأورام الثدى دعم عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس للكشف المبكر لأورام الثدى
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر دعما كبيرا للسيدات، حيث تُعد أوارم الثدي من أكثر الأوارم انتشاراً بين السيدات، ولكنه قد يصيب الرجال أيضا ولكن بنسبة أقل، وقد تكون أورام الثدي حميدة أو خبيثة، لذلك فإن الكشف المبكر عن هذة الاورام يُعد من أهم طرق العلاج  والشفاء المبكر ومنع انتشارها بالجسم.

وأضاف مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه عند ظهور عدد من الأعراض على السيدات يجب التوجه لاستشارة الطبيب المختص فوراً، وتشمل تلك الأعراض ما يلي:- (ظهور كتلة غير مؤلمة في نسيج الثدي - نزول إفرازات أو دم من الثدي - حدوث تغير في حجم أو ملامح الثدي - وجود تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثدي - ظهور إحمرار إو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي).

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، أنه داخل عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر يتم الكشف عن أورام الثدي من خلال الفحص والتشخيص جهاز الكشف عن أورام الثدي الإشعاعي (الماموجرام)، كما يتم أيضاً إجراء جميع عمليات إستئصال أورام الثدي الجراحية والتكميلية بالمستشفى، حيث يمكن الإطمئنان من خلال الكشف بعيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحده أو مركز طب أسرة لسكنك والإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم مستشفي إيزيس التخصصي للنساء والتوليد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أفضل الخدمات الطبية لصحة إنجابية أفضل ومن بين هذه الخدمات (وحدة تأخر الأنجاب والمناظير) لتشخيص وعلاج حالات تأخر الحمل، تحت شعار "علشان الأمومة حلم لكل سيدة"، موضحاً أنه تقدم هذة الوحدة خدمات مثل ما يلي:- (متابعة التبويض - تحاليل الهرمونات - الفحص بالسونار والأشعة بالصبغة - إجراء المناظير الباطنية والرحمية لاستكشاف وعلاج حالات مثل :- استئصال لحمية من الرحم - استئصال لوفة من الرحم - أخذ عينة من بطانة الرحم - فك الأتصاقات داخل الرحم - إزالة لولب مفقود داخل تجويف البطن).


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