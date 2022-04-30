محمد 12 سنة وآدم 9 سنوات شقيقان أصغر مسحراتية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

التقى "اليوم السابع" أصغر شقيقين يعملان مسحراتية فى شهر رمضان المبارك، الأول عمره 12 سنة بالصف الأول الإعدادي، والثاني عمره 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، يطوفان الأحياء والشوارع بحى القنطرة البيضاء والزهور شرق مدينة كفر الشيخ لمدة 4 ساعات كل ليلة، لإيقاظ أهالي حي القنطرة والزهور.

قال الطفل آدم المغاوري إنه بالصف الثالث الابتدائي وعمره 9 سنوات، تعلم المهنة من والده وأشقائه، وهم 4 أشقاء يخرجون لإيقاظ الناس، فوالده يعمل مسحراتي ويوقظ الصائمين فى تقسيم 4، وهو وشقيقه محمد يطوفان حي القنطرة البيضاء.

وأضاف آدم أنه رغم أنه صغير ولكنه يجيد المهنة ويغني للأطفال في سنه، وهم ينتظرونه كل ليلة ليغني لهم بأسمائهم، وهذا ما تعلمه من والده وشقيقه الأكبر عبد الرحمن.

وقال محمد المغاوري إنه طالب بالمرحلة الإعدادية وورث المهنة من والده وأجداده، فعائلته المغاوري شهيرة بأنها عائلة المسحراتية ويعمل في نفس المهنة والده وأشقاؤه.

وأضاف محمد أنه يبدأ في تنبيه الأهالي للسحور لإيقاظهم من الساعة 11 ونصف مساء ويستمر حتى الساعة الثالثة إلا ربع يطوف خلالها الأحياء والشوارع والمنازل، ويفرح الأطفال والكبار برؤيته، ويتغنى بكل اسم طفل عند تواجده أمام منزلهم، وأنه سعيد بهذه المهنة لأنه ينال الثواب.