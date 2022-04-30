محافظ كفر الشيخ يوجه بإنهاء الاستعدادات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021\2022 والتي تنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، مشدداً على أهمية الانتهاء من كافة أعمال النظافة، خاصة دورات المياه، مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع ضرورة توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

ومن جانبه أوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأنه بناء على تعليمات محافظ كفر الشيخ تم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، وموجهى عموم المواد الدراسية، بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى سواء لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية، والالتزام بالجدية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب.

وأضاف أنه نبه تم على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم ، لافتاً بأنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارى تجهيز اللجان من " تنظيف وتعقيم "، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية على مدار الساعة ، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة ، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب

وأضاف عبدالله، أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد على المصححين والمراجعين ورا صدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول وذلك وفق القواعد المنظمة، مضيفاً أن امتحانات صفوف النقل عام وفني تنطلق السبت الموافق 7 مايو المقبل، وتنتهى الخميس 19 مايو.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021 م، المقترحة لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية "عام مهني"، وتربية خاصة، وتعليم مجتمعي، والتعليم الثانوي العام والفني.

بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، التقييم مستمر طوال العام ولا توجد امتحانات بالنظام الجديد، أما الصف الرابع الابتدائي وتستمر الامتحانات لمدة 5 أيام، وتبدأ يوم 8 مايو المقبل حتى 12 مايو، والصف الخامس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ من 7 مايو لـ9 مايو، والصف السادس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ 10 مايو حتى 12 مايو.

أما امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لمدة 5 أيام، تبدأ 7 مايو حتى 11 مايو المقبل، والصف الثالث الإعدادي عام ولغات ومهني لمدة 6 أيام، تبدأ 14 مايو حتى 19 مايو المقبل، أما المرحلة الثانوية " عام وفنى" ، الصف الأول والثاني الثانوي العام تبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل حتى 19 مايو المقبل، وتتم الامتحانات حسب الجدول الوارد من الوزارة، أما امتحانات النقل للتعليم الفني" صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج، جداريات" من الثلاثاء 26 أبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل، لمدة 14 يوماً تتخللها أجازه الأخوة المسيحيين وعيد الفطر المبارك.