محافظ قنا يعلن عن تجهيز 3302 مسجد لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز 3302 مسجد بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن المديرية انتهت أيضا من تجهيز الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والبالغ عددها 11 ساحة لإقامة صلاة العيد طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

وأضاف الداودي، أنه تم تكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الفطر المبارك وذلك في إطار خطة المحافظة للتعقيم والتطهير تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، كما سيتم السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك، مضيفا أن المديرية أعدت خطيبا أساسيا وأخر احتياطيا لكل مسجد من المساجد المقرر صلاة العيد بها، وأكد أنه لن يتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى الساحات الخارجية، باستثناء الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى.