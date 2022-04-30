محافظ بني سويف: تخصيص 30 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك

بنى سويف هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف توجيهاته لمسؤولى الأوقاف بالتنسيق والإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد الكبري لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ، ضمن الساحات أقرتها وزارة الأوقاف للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لأداء شعائر صلاة العيد، بجانب المساجد الكبرى والجامعة، وفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى .

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن نصر ، لاستعراض الترتبيات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها ، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وصرح المحافظ بأنه قد تقرر إقامة شعائر صلاة العيد في 30 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع ، بواقع 4 ساحات ملحقة بمساجد الواسطى، و 3 في مركز ومدينة ببا ، و4 في مركز ومدينة ناصر ، و4 بمركز ومدينة الفشن ، و3 بمركز ومدينة سمسطا ، و9 بمركز ومدينة بني سويف وشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

حيث أوضح وكيل الأوقاف أنه يجرى حاليا الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد وتخصيص خطبين لكل ساحة " أساسي واحتياطي " حيث تم تحديد الساحات بمساجد الواسطى وهى : مسجد أيويكر الصديق بالبندر ، مسجد الفتح الإسلامي بقرية اطواب، ومسجد أحمد حسن مبارك بعطف إفوة ، ومسجد المشاهرة بقرية هرم ميدوم، وفي مركز ومدينة ببا مساجد : الكبير والنصر بالبندر ومسجد الشيخ جودة بقرية قمبش ، ومساجد : هديب ، والرحمة بطنسا الملق والكبير بالبرج والتوبة بقرية الحمام بمركز ناصر.

وفي الفشن ساحات مساجد: الشيخ غنيم والشيخ زهران والكبير المتعال بالبندر ، ومسجد الصايم بصفط العرفا ، وفي مركز ومدينة سمسطا مساجد :عثمان بن عفان ،الكبير، والرحمة بالبندر، وفي مركز ومدينة بني سويف وشرقها مساجد:عمر بن عبد العزيز، السيدة حورية ،على بن ابي طالب بالحي الثاني شرق النيل، الأباصيري ، الخفاء الراشدين خلف الاستاد الرياضي ، ومساجد : الحاج سيد بقرية باها ،والكبير بقرية بني موسى ، والكبير ببليفيا.، ومسجد الكبير بقرية دموشيا، وفي اهناسيا مساجد : العواونة ,والكبير بقرية منشأة طاهر،و عمربن الخطاب ببندر اهناسيا

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت "منذ قليل "عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية،، ليكون غد الاحد هو المتمم لأيام شهر رمضان المعظم، على أن يكون يوم الاثنين 2 مايو ، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.